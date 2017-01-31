В 2016 году в Псковской области выполнили план по диспансеризации детей в стационарных учреждениях

16:06, 31 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области выполнили план по диспансеризации детей в стационарных учреждениях. Об этом сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета по здравоохранению и фармации администрации Псковской области Ольга Котина на межведомственном видеоселекторном совещании, которое 31 января проводит Государственный комитет региона по здравоохранению и фармации совместно с органами образования и социальной защиты, передает корреспондент Псковского агентства информации. Ольга Котина отметила, что взаимодействие системы образования и соцслужбы значительно улучшилось.

Что касается высокотехнологичной помощи, она сказала, что количество нуждающихся в ней детей - единичное, но все же призвала обращаться в случае необходимости и пообещала непременно оказывать содействие.

Также Ольга Котина сообщила, что план по диспансеризации детей, находящихся под опекой в приемных семьях, выполнен только на 89%. По ее мнению, одной из причин могут быть отказы родителей, но попросила муниципалитеты, которые не выполнил план, отчитаться о причинах. В частности, не выполнили план Бежаницкий район, Великолукская межрайонная больница, Новосокольники, Опочка, Псковская и Пушкиногорская межрайонные больницы.

План по медосмотрам несовершеннолетних в регионе составляет 90%, из 114 тыс. подростков нужно было осмотреть 101 тыс. детей, по словам Ольги Котиной, план не выполнен. Среди отстающих она назвала Дедовичи, Великолукскую детскую городскую больницу, Печоры, Порховскую и Псковскую межрайонную больницы, им нужно предоставить объяснения. «План на 2017 – 95 процентов», - добавила специалист.

Она также отметила, что Минздрав внёс изменения в приказ, подразумевавший большой набор специалистов и исследований, в соответствии с поправками их количество уменьшится. По мнению авторов поправок, они загружали учреждения, но не давали эффекта. «Сейчас документ находится на рассмотрении Минюста, со второго полугодия вступит в силу. Это по медицинским осмотрам несовершеннолетних», - пояснила Ольга Котина.