В прошлом году 17% жителей Псковской области проверили на ВИЧ

15:34, 31 января 2017, ПАИ

В прошлом году на ВИЧ-инфекцию обследование прошли 17% жителей Псковской области. Теперь предстоит обследовать 21% населений – 129 тыс. 240 человек. Такие данные озвучила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачева на межведомственном видеоселекторном совещании, которое 31 января проводят Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации совместно с органами образования и социальной защиты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ираида Сивачева рассказала, что Правительство РФ предлагает расширить медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию среди населения страны и проводить не только забор крови, но и дотестовое и послетестовое консультирование, а также тестировать всех граждан, которые обращаются за медицинской помощью.

Главврач Центра СПИД подчеркнула, что обследование населения на ВИЧ – очень важное мероприятие и заметила, что в Псковской области вирус преимущественно поражает социально адаптированных людей, которые думают, что «их это не коснётся».

Ираида Сивачёва рассказала, что с 1998 года специалисты в регионе занимаются профилактикой ВИЧ среди уязвимых групп населения, в том числе, предоставляющих интимные услуги, употреблявших наркотики. Она подчеркнула, что основным способом передачи инфекции остаётся незащищённый половой акт.

Главный врач Центра СПИД сообщила, что в регионе в 2016 году были зарегистрированы 108 случаев ВИЧ, один из заразившихся - иностранец, один – человек без определённого места жительства, 90 – жители Псковской области. «Это самое большое количество с самого начала регистрации ВИЧ-инфекции, с 1991 года», - прокомментировала она и добавила, что 45% заболевших - жители Пскова, южная зона региона была более благополучна, за исключением отдельных районов.

Ираида Сивачёва рассказала, что в этом году до каждого муниципального образования, в соответствии с численностью населения, доведена цифра – сколько должно быть протестировано на ВИЦ-инфекцию. Контролировать выполнение плана будут Министерство здравоохранение и Правительство РФ.

Она также призвала медиков Опочецкого района не присваивать группы инвалидности по ВИЧ, поскольку эта процедура должна проходить через Центр СПИД. Ираида Сивачёва подчеркнула, что инфицированным предоставляется дорогостоящее лечение, которое даёт результат и позволяет жить людям обычной жизнью, быть трудоспособными.