Председатель псковского облздрава: Слово «презерватив» не должно быть запретным

15:45, 31 января 2017, ПАИ

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов считает, что «с 7-10 лет слово «ВИЧ» [вирус иммунодефицита человека - ПАИ] должно звучать в образовательных организациях», поскольку «дети должны знать, что такая беда в РФ есть, она в соседних домах».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал на межведомственном видеоселекторном совещании, которое 31 января проводят Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации совместно с органами образования и социальной защиты.

По его мнению, слово «презерватив» не должно быть запретным. Игорь Потапов напомнил, что соседние с Псковской областью регионы, - Ленинградская, Калининградская, Тверская области, - является неблагополучными в плане заболеваемости ВИЧ и СПИДом, что между ними и Псковской областью существует «достаточно большая миграция».

В свою очередь главный врач центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева отметила, что «ВИЧ-инфекцию ветром не надувает». Она обратилась к участникам совещания с просьбой «формировать в головах людей понятие», что они могут заразиться. И привела примеры, когда в регионе выявляли ВИЧ у людей и в 63 года, и в 72.