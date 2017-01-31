0
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Еще новости
Происшествия

На гражданина Грузии завели уголовное дело за незаконное пересечение границы в Псковской области

На прошедших выходных на железнодорожной станции «Невель - 2» при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы лицами, следующими в международном поезде сообщением «Минск - Санкт-Петербург», сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили гражданина Грузии 1987 года рождения, у которого отсутствовала российская виза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправлении.

Сначала молодой человек утверждал, что не знал о необходимости получения российской визы, но при  этом в его паспорте имелась виза с истекшим сроком действия. В дальнейшем он признался, что знал о необходимости получения российской визы для пересечения Государственной границы Российской Федерации, в том числе через территорию Белоруссии, но пренебрег данным требованием. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.

Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения государственной границы, а также обратить внимание на сроки их действия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Идет загрузка...