На гражданина Грузии завели уголовное дело за незаконное пересечение границы в Псковской области

15:51, 31 января 2017, ПАИ

На прошедших выходных на железнодорожной станции «Невель - 2» при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы лицами, следующими в международном поезде сообщением «Минск - Санкт-Петербург», сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили гражданина Грузии 1987 года рождения, у которого отсутствовала российская виза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправлении.

Сначала молодой человек утверждал, что не знал о необходимости получения российской визы, но при этом в его паспорте имелась виза с истекшим сроком действия. В дальнейшем он признался, что знал о необходимости получения российской визы для пересечения Государственной границы Российской Федерации, в том числе через территорию Белоруссии, но пренебрег данным требованием. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.

Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения государственной границы, а также обратить внимание на сроки их действия.