Несогласованность между отделами больше всего отвлекает сотрудников псковских компаний от работы

19:05, 31 января 2017, ПАИ

Служба исследований HeadHunter провела опрос сотрудников компаний из Северо-Западного федерального округа, в том числе и жителей Псковской области, выяснив, что сильнее всего отвлекает их от работы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter, снижению мотивации, в первую очередь, способствует, несогласованность работы между отделами и сотрудниками компании (55%). На втором месте среди причин оказался низкий уровень зарплат (50%), при этом, это самый высокий показатель по всем регионам страны, не считая Сибирского федерального округа (50%). Доля ответивших подобным образом в Уральском и Центральном федеральных округах была ниже (45%). Еще 39% опрошенных из Северо-Западного федерального округа пояснили, что компания не использует их потенциал. Лишь 4% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Из причин, снижающих желание работать специалистов, также были названы отсутствие похвалы/поощрений за хорошую работу (34%), демотивация начальством (29%) и большое количество задач (28%).

Среди отвлекающих от работы факторов в топе у респондентов оказались внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (44%). Также отвлекают шумные коллеги, а точнее – их неформальные разговоры и болтовня (18%). В течение рабочего дня ничего не мешает 23% опрошенных.

Больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы (58%). Чуть меньше половины (46%) признали, что продуктивнее работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом. 31% специалистов утверждают, что руководство в курсе, что иногда они отвлекаются от работы — не согласился с этим утверждением каждый третий житель Северо-Западного федерального округа.

Руководство против того, чтобы сотрудники отвлекались на работе у 39% респондентов, а 35% работников при этом утверждают, что начальство делает всё для того, чтобы сотрудники не отвлекались. «Эти показатели можно назвать самыми высокими в сравнении с другими регионами страны, например, в Уральском федеральном округе каждый четвертый считает, что руководство крайне против отвлечений сотрудников от работы», - отметили в HeadHunter.

Удалённо продуктивнее работали бы всего 20% респондентов из Северо-Западного федерального округа. 58% участников имеют противоположное мнение.