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В Локнянском районе поймали похитителей казачьей шашки и охотничьего рога

Сотрудники отделения полиции по Локнянскому району задержали двух безработных мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в ночь на 17 января в деревне Журково Локнянского района в один из домов проникли двое 37-летних граждан. Они сумели найти ключ от входной двери, который хозяин перед отъездом по делам в Санкт-Петербург оставил в укромном месте, и украли из помещения казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог, после чего скрылись.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых установили и задержки. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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