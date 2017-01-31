Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации

16:30, 31 января 2017, ПАИ

944,5 тысячи рублей получит Псковская область из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Субсидии в размере 6 млрд рублей распределены между 69 субъектами Федерации в целях повышения доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях. Из региональных бюджетов на эти цели будет направлено 29,5 млрд рублей. При распределении субсидий учитывались объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Федерации на оказание ВМП, уровень расчётной бюджетной обеспеченности регионов, значения показателя результативности предоставления субсидии в предыдущем году.

Отмечается, что в 2016 году в медицинских организациях субъектов РФ на условиях софинансирования получили высокотехнологичную медицинскую помощь 171,3 тыс. человек. Принятое решение будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов ВМП, оказываемой в региональных медицинских организациях, считают в Правительстве.

Кроме того, 21 млн 501 тыс. 659 федеральной субсидии будет направлен в Псковскую область на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Субсидии в размере 3 млрд 300 млн рублей распределены между бюджетами 34 субъектов Федерации. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Объём необходимых для каждого субъекта финансовых средств рассчитал Минздрав России на основании заявок регионов, рассчитанных с учётом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости лётных часов.