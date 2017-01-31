0
16:30
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
15:10
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах
14:16
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
09:23
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
21:47
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
21:20
Квартирный футбол
Еще новости
Общество

Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации

944,5 тысячи рублей получит Псковская область из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.  

Субсидии в размере 6 млрд рублей распределены между 69 субъектами Федерации в целях повышения доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях. Из региональных бюджетов на эти цели будет направлено 29,5 млрд рублей. При распределении субсидий учитывались объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Федерации на оказание ВМП, уровень расчётной бюджетной обеспеченности регионов, значения показателя результативности предоставления субсидии в предыдущем году.

Отмечается, что в 2016 году в медицинских организациях субъектов РФ на условиях софинансирования получили высокотехнологичную медицинскую помощь 171,3 тыс. человек. Принятое решение будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов ВМП, оказываемой в региональных медицинских организациях, считают в Правительстве. 

Кроме того, 21 млн 501 тыс. 659 федеральной субсидии будет направлен в Псковскую область на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Субсидии в размере 3 млрд 300 млн рублей распределены между бюджетами 34 субъектов Федерации. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Объём необходимых для каждого субъекта финансовых средств рассчитал Минздрав России на основании заявок регионов, рассчитанных с учётом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости лётных часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
31 января 2017
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах
31 января 2017
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах 7
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
31 января 2017
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
31 января 2017
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы 3
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
30 января 2017
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО) 1
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
30 января 2017
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
30 января 2017
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается 13

Идет загрузка...