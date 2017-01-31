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Псковичку оштрафовали на 15 тысяч рублей за сбыт суррогата

45-летнюю жительницу Пскова признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 238 УК РФ (покушение на сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что летом 2016 года осужденная приобрела на рынке в областном центре спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях. С этого момента в целях повышения своего материального благосостояния она разбавляла жидкость водопроводной водой и реализовывала под видом пищевого продукта по месту жительства в одной из квартир в Пскове. В сентябре 2016 года ее незаконную деятельность пресекли полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе обыска у женщины изъяли нереализованную спиртосодержащую жидкость. На следствии она полностью признала свою вину и способствовала установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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