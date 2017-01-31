1
19:54
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
18:48
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
18:12
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
17:44
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
17:35
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
17:18
Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)
16:52
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
Еще новости
Общество

5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров

5 млн 502 тыс. рублей выделены Псковской области из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров. Соответствующий документ размещён на сайте Правительства РФ.

Субсидии на софинансирование в 2017 году расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек, выделены 56 субъектам Федерации. Между регионам распределены 670 млн рублей.

Также Псковская область получит 19 млн рублей  для комплексного обустройства объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе на развитие сети учреждений культурно- досугового типа. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Деньги на эти цели получили 19 регионов. Общая сумма выделяемых средств составила  298,7 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
31 января 2017
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
31 января 2017
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016» 8
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
31 января 2017
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров 1
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
31 января 2017
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
31 января 2017
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках 1
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
31 января 2017
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
31 января 2017
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах
31 января 2017
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах 12

Идет загрузка...