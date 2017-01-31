5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров

18:12, 31 января 2017, ПАИ

5 млн 502 тыс. рублей выделены Псковской области из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров. Соответствующий документ размещён на сайте Правительства РФ.

Субсидии на софинансирование в 2017 году расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек, выделены 56 субъектам Федерации. Между регионам распределены 670 млн рублей.

Также Псковская область получит 19 млн рублей для комплексного обустройства объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе на развитие сети учреждений культурно- досугового типа. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Деньги на эти цели получили 19 регионов. Общая сумма выделяемых средств составила 298,7 млн рублей.