В Псковскую область поступит более 905 млн рублей на возмещение процентов по инвесткредитам в АПК

16:51, 31 января 2017, ПАИ

В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 905 млн 508, 1 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства РФ.

В этом году субсидии на указанные цели в объёме 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов РФ.

Кроме того, в бюджет псковского региона из госказны поступит субсидия на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в размере 98 млн 424,5 тыс. рублей.

Подписанным распоряжением субсидии 2017 года на реализацию программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» в объёме 4412,6 млн рублей будут распределены между бюджетами 63 субъектов РФ.