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Общество

Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)

Псковское агентство информации продолжает проект «Мужчина на кухне» в новом формате в партнерстве с гипермаркетом «Империал». Очередным участником проекта стал Николай Мельков — активист движения «Убитые дороги», строительный эксперт и член Общественного совета при УВД по Псковской области. 

В плане гастрономических опытов Николая нельзя назвать изредка практикующим «свободным художником»: он живёт один и готовит для себя сам регулярно. Нередко сразу на несколько дней, а иногда даже на целую неделю. Наш сегодняшний герой не пользуется продуктами быстрого приготовления, так как следит за здоровьем и старается держать себя в форме, постоянно посещает тренажёрный зал. 

Он признался, что основной его рацион составляет белковая пища. Николай не любит пересоленые блюда, зато предпочитает острые приправы, иногда экспериментирует с необычными ингридиентами. В известных всероссийских экспедициях «Убитых дорог» от Владивостока до Крыма и Калининграда ему понравилась пища во многих национальных республиках, например в Бурятии, на Кавказе.

Для проекта «Мужчина на кухне» Николай Мельков вызвался приготовить «низкоуглеводную» курицу, приправленную миндалём. А в качестве гарнира к ней выбрал стручковую фасоль с соевым соусом.

РЕЦЕПТ:

Филе грудки промыть и нарезать небольшими ломтиками из расчёта готовой порции около 200-250 граммов на человека.

Пробить в блендере миндаль и перемешать получившуюся крошку с панировочными сухарями. Добавить специи.

Будьте аккуратны, проверьте, не содержит ли этот набор приправ соль, чтобы не переборщить.

Взбиваем яйца.

Обмакиваем кусочки филе в яйце, обваливаем в смеси из орехов, панировочных сухарей и приправ, а затем выкладываем на противень, на котором расстелена фольга. Фольгу нужно раскладывать таким образом, чтобы затем ею сверху можно было довольно плотно закрыть противень. 

Ставим курицу в духовку на 30-40 минут при температуре 230 градусов Цельсия.

Пока готовится основное блюдо, варим стручковую фасоль.

Выкладываем на тарелку несколько кусочков мяса, добавляем фасоль и поливаем её соевым соусом. Вуаля!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!

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