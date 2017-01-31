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В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
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Общество

В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам

В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета 2,172 миллиарда рублей в рамках девяти госпрограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующие распоряжения были подписаны председателем правительства РФ 28 и 30 января.

Так, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» Псковская область получит 510 миллионов рублей. В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 38,6 миллионов. По госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы – 573 миллиона, на повышения доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях – около 1 миллиона рублей. Кроме того, 21,5 миллиона регион получит на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.  

В рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы размер субсидии Псковской области составит 5,5 миллиона рублей. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы – 19 миллионов. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы субсидия для Псковской области составит 98,4 миллиона. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе регион получит 905,5 миллионов.

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