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Общество

В Острове организовали «Шагающий автобус»

В Острове сотрудники Госавтоинспекции и воспитатели дошкольных образовательных учреждений провели акцию «Шагающий автобус». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, взрослые участники дорожного движения прошли с детьми по улицам города и напомнили им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Говорили также и том, как важно помнить о культуре поведения и вежливости на дороге.

Детям показали, как нужно пересекать проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с какой стороны обходить общественный транспорт, что означают те или иные дорожные знаки. Кроме того, юным горожанам выдали специальные светоотражающие элементы для одежды и рассказали о важности их использования в тёмное время суток.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в ближайшее время подобные уличные уроки по безопасности на дороге пройдут и в других дошкольных образовательных учреждениях  Острова.

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