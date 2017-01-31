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Бежаницкая прокуратура требует заблокировать два сайта по продаже спиртного

В ходе мониторинга по заданию прокуратуры Псковской области прокуратура Бежаницкого района обнаружила сайты, на которых организована круглосуточная продажа и доставка алкоголя. Речь идёт о порталах  alco-town.ru и alkospb.com, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района.

На этих сайтах, отметили в надзорном ведомстве, в соответствующих разделах был представлен ассортимент алкогольной продукций с указанием цен, вёлся приём заказов по размещённым на портале телефонам. При этом  вход на сайты был свободным, ознакомиться с их содержанием мог любой пользователь.

«Предоставление возможности приобретения алкогольной продукции с использованием информационно-телекоммуникационных  услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением информации, связанной с осуществлением деятельности по продаже алкоголя», - подчеркнули в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства и ограничения доступа к сайтам прокуратура Бежаницкого района направила в суд два заявления о признании  размещённой на порталах информации запрещённой к распространению на территории РФ. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.

Теперь судебные акты будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ для включения сайтов в реестр запрещённых.

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