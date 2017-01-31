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Общество

Печорских школьников научили изготавливать световозвращатели

В Печорах госавтоинспекторы провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращателей. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции отметили, что изделия из световозвращающих материалов могут крепиться к одежде, головному убору, ремню, сумке, рюкзаку, детской коляске или велосипеду. Изготовить их можно самостоятельно, используя ткань со световозвращающим эффектом или бумагу с аналогичным свойством. Именно так поступили ученики 3-го класса печорской школы №3, принявшие участие в  мастер-классе.

В ходе урока ребята узнали о том, для чего нужны световозвращатели, каков принцип их действия, как правильно крепить их к одежде, а затем самостоятельно изготовили для своих рюкзаков брелоки в форме снежинок.

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