Печорских школьников научили изготавливать световозвращатели

17:12, 31 января 2017, ПАИ

В Печорах госавтоинспекторы провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращателей. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции отметили, что изделия из световозвращающих материалов могут крепиться к одежде, головному убору, ремню, сумке, рюкзаку, детской коляске или велосипеду. Изготовить их можно самостоятельно, используя ткань со световозвращающим эффектом или бумагу с аналогичным свойством. Именно так поступили ученики 3-го класса печорской школы №3, принявшие участие в мастер-классе.

В ходе урока ребята узнали о том, для чего нужны световозвращатели, каков принцип их действия, как правильно крепить их к одежде, а затем самостоятельно изготовили для своих рюкзаков брелоки в форме снежинок.