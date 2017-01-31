В двух псковских колониях задержали граждан, пытавшихся перебросить через забор телефоны

17:12, 31 января 2017, ПАИ

В двух исправительных учреждениях Псковской области - № 2 в деревне Крюки Островсого района и № 4 в Середке Псковского района - пресекли попытки доставки запрещенных предметов на территории колоний через основные ограждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, минувшей ночью в ИК-4 задержали гражданина, пытавшегося с помощью специального устройства осуществить переброс 4 мобильных телефонов. Также сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2 поймали мужчину, намеревавшегося перебросить на территорию исправительного учреждения мобильный телефон «Samsung».

Запрещенные предметы изъяли, в отношении правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении.