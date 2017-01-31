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Политика

В Псковской области началась региональная неделя депутатов Госдумы

Во вторник, 31 января, депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной «Единой России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, в  ходе приема депутат рассмотрел вопросы четырех заявителей. Один из них касался необходимости установки светофора на перекрестке улиц Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии, недалеко от железнодорожного моста. Пскович рассказал, что в «час пик» там складывается сложная дорожная обстановка, в результате которой городской автобус №6  из-за плотного потока автомобилей, в том числе и грузовых, долго не может повернуть с улицы Вокзальной.

Депутат пояснил, что этот вопрос давно известен и установка там светофора предусмотрена в рамках ремонта дорожного покрытия. Чтобы уточнить сроки, Александр Васильев направит письмо в администрацию Пскова.

Кроме того, в ходе приема были затронуты  вопросы обеспечения земельными участками льготных категорий граждан и ликвидации стихийных свалок. По всем вопросам даны подробные разъяснения, направлены письма в соответствующие государственные органы, решение всех вопросов взято на контроль.

В пресс-службе добавили, что  в период до 6 февраля на территории области в рамках региональной недели будут работать оба парламентария, представляющие Псковскую область - Александр Васильев и Александр Козловский.

Кроме приема граждан,  Александр Васильев примет участие в выездных планерках Государственного комитета  Псковской области по транспорту на  местах строительства  Северного обхода Пскова и путепровода в городе Великие Луки.

Александр Козловский проведет прием граждан  в среду, 1 февраля, в региональной общественной приемной партии. Также депутат планирует встретиться с партийным и общественным активом Псковского района.

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