На псковичку завели уголовное дело за нападение на сотрудницу полиции в отделении

17:58, 31 января 2017, ПАИ

Следственный отдел по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года подозреваемая была доставлена в отдел полиции за оскорбительное приставание к гражданам и нанесение ударов по их автомобилю во дворе одного из домов в Пскове. В момент помещения в комнату для задержанных женщина трижды ударила ногой сотрудницу, которая проводила личный досмотр, однако её действия сразу пресекли при помощи боевых приемов борьбы и спецсредств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.