Власти Псковской области в 3 раза увеличили финансирование высокотехнологичной медпомощи

17:57, 31 января 2017, ПАИ

В Псковской области на 2017 год финансирование высокотехнологичной медицинской помощи увеличено в три раза — с 3,7 до 11,4 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет региона по здравоохранению и фармации.

В бюджете Псковской области на оказание дорогостоящих видов высокотехнологичной медпомощи вне программы ОМС в региональных медицинских организациях предусмотрено 10,4 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации составит 944,5 тыс. рублей.

Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, смогут получить ее как на территории Псковской области, так и за ее пределами, в федеральных клиниках. В первую очередь речь идет об экстренных нейрохирургических операциях (аневризмы сосудов головного мозга), плановых операциях на сосудах сердца (стентирование, ангиопластика), операциях травматологического профиля при переломах позвонков, эндопротезировании суставов и других.

В регионе не включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования операции будут выполнять на базе четырех региональных учреждений здравоохранения: Псковской областной клинической больницы, Псковской городской больницы, Великолукской межрайонной больницы и Детской областной клинической больницы.

Виды и количество высокотехнологичных операций будут согласованы с Министерством здравоохранения РФ, добавили в Госкомитете.