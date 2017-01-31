Требующий признать события октября 1993 года госпереворотом пскович считает, что в результате он не получил квартиру

17:31, 31 января 2017, ПАИ

Пскович Юрия Шокурова подал в Псковский городской суд новый иск о признании событий 1993-го года государственным переворотом. Как стало известно Псковскому агентству информации, в нем он заявляет, что депутат Верховного Совета РСФСР Сергей Шаталов, за которого он голосовал на выборах в российский парламент, занимался его жилищным вопросом, держа его на личном контроле.

«В октябре 1993 года мне должен был быть предоставлен ордер на получение квартиры. Но в связи с тем, что Верховный Совет России был распущен, автоматически были прекращены полномочия Шаталова С. Д., считаю, что именно на этом основании администрация Пскова отказала мне в получении жилья. Тем самым нарушив мои имущественные права», - написал Шокуров в своем заявлении.

Напомним, ранее суд оставил без движения его иск о признании событий 1993-го года государственным переворотом. В мотивировочной части решения отмечалось, что «в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт». Однако в заявлении Шокурова не указано, «какие личные или имущественные права возникнут, изменятся либо прекратятся у заявителя в результате установления указанного факта».

Напомним, Юрий Шокуров подал иск в суд с целью установить юридически значимый факт осуществления государственного переворота в России в сентябре—октябре 1993 года в ходе противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом и Съездом народных депутатов.

Отметим, Юрий Шокуров планировал привлечь к судебному разбирательству в качестве свидетелей в том числе некоторых псковичей, которые были свидетелями и участниками противостояния президента Бориса Ельцина и парламент.