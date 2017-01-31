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Общество

Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Псковская область получит межбюджетный трансферт в размере 510 млн рублей на развитие транспортной системы региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ во вторник, 31 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, федеральные средства предназначены для строительства автодорожного путепровода в Великих Луках.

В Государственном комитете Псковской области по транспорту отметили, что сейчас на площадке идет строительство основного путепровода тоннельного типа, ведутся работы по усилению грунта, по переносу газа высокого давления, подземных коммуникаций и другие виды работ.

Рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь этого года.

Автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

Напомним, на прошлой неделе было подписано распоряжение о распределении между субъектами РФ средств на строительство и ремонт сельских дорог. В Псковской области на эти средства будут отремонтированы дороги в четырех районах. 

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