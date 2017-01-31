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Общество

Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам

Электронные карты, которые вводятся в феврале в автобусах Пскова для оплаты проезда, облегчат работу кондукторов, заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков. Свой комментарий он оставил в facebook  в одной из веток обсуждения нововведения в городском транспорте.

На фото: Игорь Сильченков

«Электронные карты вводятся как раз для облегчения их (кондукторов) работы. Вы пробовали носить сумки с мелочью? – написал Игорь Сильченков.  - При использовании электронных карт её значительно поубавится. Тем более при сдаче смены кондуктору приходится пересчитывать выручку, сверять с выданными билетами и прочее. Всё это автоматизируется».

«Я не говорю про то, что пассажирам не надо будет искать мелочь по карманам или бегать с тысячной купюрой по салону. Пополнил карту заранее и езжай спокойно. Кроме того обещают бонусы пользователям карт», - отметил Игорь Сильченков.

Кроме того, он подчеркнул, что «статистика и аналитика поездок позволит четко определить, на каком маршруте нужно добавит автобусы, какие поездки более востребованы и так далее».

Напомним, ранее генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт сообщил Псковскому агентству информации, что в феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах. По его словам, необходимое для этого оборудование прибудет   «в конце недели».

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