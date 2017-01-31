Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»

18:48, 31 января 2017, ПАИ

Первый тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016» окончательно завершился и тройки финалистов определены в каждой из номинаций.

Напомним, что голосование было остановлено 30 января в 18:00. После этого, до 17:00 сегодняшнего дня, на странице голосования работала форма для ввода кодов. Ею могли воспользоваться те, кто проголосовал до 18:00 понедельника, но по разным причинам не получил вовремя код.

Представляем финалистов премии «Народное признание – 2016».

В номинации «Открытие» во второй тур голосования прошли:

бассейн «Четыре сезона» в Порхове 38,11% (779 голосов),

груминг-салон «Городской стиль» 12,23% (250 голосов),

лофт «Фонарь» 11,64% (238 голосов).

Из борьбы в этой номинации выбыли первый в Пскове гастробар Mojo (6,8% - 139 голосов), торгово-развлекательный центр «Акваполис» с первым в Пскове аквапарком (6,02% - 123 голоса), сеть водоматов «Артезианская вода – 24 часа» (4,55% - 93 голоса), клиника «Центр ЭКО. Псков» (3,77% - 77 голосов), питомник Ориентальных кошек «Муррайя» (Murraiya) (3,42% - 70 голосов), верёвочный парк «Мальская долина» (2,25% - 46 голосов), компания по изготовлению корпусной мебели «Hi-Tech Mebel» (1,66% - 34 голоса), группа «Псков. Куда пойти?» в соцсети «ВКонтакте» (1,47% - 30 голосов), станция проката веломобилей в Пскове (1,37% - 28 голосов), ресторан «Инжир» (1,37% - 28 голосов), Макдональдс в Пскове (1,37% - 28 голосов), «Spa до неба» (1,32% - 27 голосов), горнолыжная трасса у деревни Лобаново Новоржевского района (1,08% - 22 голоса), стоматологический центр «ART MEDICAL GROUP» (0,83% - 17 голосов), салон красоты «А-ле Ола» (0,73% - 15 голосов).

В номинации «Наша марка» в тройке лидеров оказались:

минеральная вода «Хиловская» 73,96% (2 тыс. 167 голосов),

компания «Столбушенский продукт» 6,31% (185 голосов),

ЗАО «Пушкиногорский маслодельно - сыродельный завод» 2, 83% (83 голоса).

Не вышли во второй тур компания «ПсковАгроИнвест» («Соловьи») (2,66% - 78 голосов), швейная фабрика «Славянка» (2,66% - 78 голосов), производственный кооператив «Завод «Псковский гончар» (2,59% - 76 голосов), ОАО «Великолукский мясокомбинат» (2,53% - 74 голоса), производитель продуктов питания и пищевых ингредиентов компания «Сибирский гостинец» (2,25% - 66 голосов), ресторация «Сад Подзноева» (1,74% - 51 голос), компания «Псковмясопром» (0,82% - 24 голоса), компания «Скобарь» (0,72% - 21 голос), ЗАО «Глобус» (0,65% - 19 голосов), ООО «Меланти-Н» (0,27% - 8 голосов).

Лидерами голосования в номинации «Сервис» стали:

Многофункциональный центр в Пскове 24,3% (262 голоса),

салон Glance 18% (194 голоса),

салон TiFFANY NAiL BÜRO 13,64% (147 голосов).

Не смогли войти в тройку финалистов транспортная компания «Меридиан» (11,87% - 128 голосов), фитнес-клуб «Планка Фитнес» (11,13% - 120 голосов), апарт-отель «Камелот» (7,24% - 78 голосов), управляющая компания «Псковжилсервис» (5,19% - 56 голосов), студия красоты Color Profi (4,64% - 50 голосов), технический центр AUTOHOF (3,99% - 43 голоса).

В номинации «Лидер» во втором туре голосования будут представлены:

порховский предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков 47,52% (671 голос),

директор Дновского районного рынка, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании инвалид-колясочник Владимир Петров 26,06% (368 голосов),

руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец 10,34% (146 голосов).

Не хватило голосов для продолжения борьбы генеральному директору ООО «Рестоград» - ресторана «Инжир» Оксане Нани (9,77% - 138 голосов) и директору гипермаркета «Империал» Николаю Рассадину (6,3% - 89 голосов)

В номинации «Рекорд» на один шаг ближе к победе стали:

члены олимпийской сборной России по академической гребле Семён Яганов и Павел Сорин 22,56% (206 голосов),

мотогонщик, кандидат в мастера спорта Олег Каранин 20,26% (185 голосов),

победительница Первенства Европы по тхэквондо Виктория Яковлева 16,54% (151 голос).

Во второй тур не попали бронзовый призёр Первенства мира по тхэквондо и призёр Чемпионата Европы - 2016 Александрина Осокина (13,69% - 125 голосов), ориентировщик, мастер спорта РФ, обладатель «золота» Чемпионата России по ориентированию Иван Никитин (9,97% - 91 голос), шахматисты Наум Руденко и Григорий Малышев (8,98% - 82 голоса), дзюдоистка, золотая медалистка «Кубка России» Александра Хомын (8% - 73 голоса).

В номинации «Защита» в этом году представлены всего три претендента на награду. По итогам первого тура голосования места здесь распределились так:

капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» сержант полиции Андрей Ульянов за спасение тонувшего подростка 42,99% - 374 голоса),

младший лейтенант полиции Сергей Куприянов из Усвят, который спас замерзающую на трассе семью 39,2% (341 голос),

полицейские-водители группы полиции отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району – филиала ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии России по Псковской области» старшие сержанты полиции Николай Голдин и Александр Мясоедов, электромонтер ФГУП «Охрана» Александр Сафронов за спасение пожилой пары из задымлённого дома 17,82% (155 голосов).

Больше всего голосов в номинации «Поступок» набрали:

военнослужащий Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Григорий Паникаровский за спасение 4-летней девочки, выпавшей из окна 45,12% (407 голосов),

дорожные рабочие Денис Раскольников, Игорь Шаркевич и Виктор Прокофьев за спасение пса Черныша, провалившегося под лёд 23,95% (216 голосов),

автомобилист из Пскова, который спас женщину от изнасилования 17,52% (158 голосов).

Во второй тур голосования не прошли Дмитрий Николаев и Анатолий Варламов из деревни Заплюсье Плюсского района, спасшие пенсионерку, провалившуюся в люк (7,98% - 72 голоса) и сотрудники «Псковэнерго» Руслан Торим и Сергей Богородицкий за спасение от пожара деревни Раково Печорского района (5,43% - 49 голосов).

В номинации «Талант» тройка финалистов выглядит так:

театр танца «Русские узоры» 27,95% (670 голосов),

хип-хоп группа «Хоть Отбавляй!» 25,03% (600 голосов),

хореографический ансамбль «Солнышко» 15,56% (373 голоса).

Из борьбы за награду выбыли видеоблогер, инвалид-колясочник Владислав Фокин (10,01% -240 голосов), детский образцовый театр «Бенефис» (6,13% -147 голосов), псковская студия «Циркачонок» (5,88% - 141 голос), псковский симфонический оркестр под руководством Эдуарда Банько (4,17% - 100 голосов), студия детской анимации «Мультивилль» (1,88% - 45 голосов), автор первого исторического романа о псковском князе Довмонте Тауфик Рахматуллин (1,79% -43 голоса), поэтесса Р’Оксана Стренадько (1,59% - 38 голосов).

В финал в номинации «Призвание» вышли:

главный врач ЛПУ «Санаторий «Хилово» Женя Дудченко 23,56% (2 тыс. 593 голоса),

юрист Ольга Кутузова 23,29% (2 тыс. 563 голоса),

старший государственный инспектор отдела земельного надзора Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Роман Васильев 21,81% (2 тыс. 401 голос).

Не смогли пройти дальше пенсионер, футбольный тренер из деревни Тямша Псковского района Владимир Трофимов (19,31% - 2 тыс. 126 голосов), воспитательница детского сада «Радуга» Псковского района Наталья Нечаева (3,43% - 378 голосов), воспитательница детского сада №19 в Великих Луках Ирина Марченкова (2,49% - 274 голоса), творческая компания «Astra Video» (1,82% -200 голосов), заместитель декана по воспитательной работе факультета менеджмента Псковского государственного университета Светлана Воднева (1,02% - 112 голосов), детский тренер, основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич (0,69% - 76 голосов), отец Антоний, открывший спортивный зал в Кунье (0,65% - 72 голоса), 68-летняя учительница физкультуры из Опочецкой гимназии Анна Морозова (0,48% - 53 голоса), учитель химии Гуманитарного лицея города Пскова Ирина Подкопаева (0,41% - 45 голосов), тренер спортивной школы «Ника», призёр Олимпийских игр Сергей Матвеев (0,28% - 31 голос), руководитель благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли Евгения Трефилова (0,27% - 30 голосов), заслуженный лесовод России Евдокия Софийская (0,25% - 28 голосов), тренер по фигурному катанию Анастасия Хрипкова (0,23% - 25 голосов).

По итогам голосования первые три места в номинации «Инициатива» заняли:

движение «СВОЁ!» 26,69% (423 голоса),

члены клуба «Псков подводный мир» во главе с его руководителем Олегом Довгием 20,5% (325 голосов),

псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» 18,49% (293 голоса).

В следующий тур голосования не попали проект «Добрый рок Псков» (15,71% - 249 голосов), педагог дополнительного образования Печорского районного дома детского творчества и тренер Игорь Тезнев (7,07% - 112 голосов), молодежный дискуссионный клуб «ФОРУМ» (4,48% - 71 голос), руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров (3,66% - 58 голосов), проект «Песни июльского вечера» (3,41% - 54 голоса).

Дальнейшую борьбу за награду в номинации «Событие» будут вести:

Фестиваль военно-исторической реконструкции на «Линии Сталина» в Островском районе 22,35% (343 голоса),

Чемпионат Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» 18,76% (288 голосов),

Семейный марш, посвященный Международному дню защиты детей 14,59% (224 голоса).

Во второй тур не вышли ежегодный турнир по подтягиванию в Пскове «Кубок Турника» (10,36% - 159 голосов), пробег в часть 75-летия образования Партизанского края в Дедовичском районе (10,23% - 157 голосов), фестиваль «Территория огня 2016» (8,21% - 126 голосов), акция «Ночь в архиве» (4,69% - 72 голоса), чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт «Микро» на Псковском озере (4,17% - 64 голоса), международный творческий фестиваль «Другое искусство» (3,78% - 58 голосов), первый псковский марафон, прошедший 21 мая 2016 года (2,87% - 44 голоса).

Второй тур голосования за претендентов на соискание награды начнётся в ближайшие дни. Информация о старте голосования будет размещена на сайте Псковского агентства информации.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.