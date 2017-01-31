Бывшего сотрудника правоохранительного органа будут судить за «пьяное» ДТП в Пскове

18:51, 31 января 2017, ПАИ

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительного органа, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 28 октября 2016 года в Пскове обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию в сопредельном регионе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудник был уволен из правоохранительного органа по отрицательным мотивам.