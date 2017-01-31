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Прокуратура обязала бежаницкое ООО «УЖКХ» очистить крыши от снега и убрать сосульки

Прокуратура Бежаницкого района выявила нарушение требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества жилых домов со стороны местного ООО «УЖКХ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, речь идёт о домах №№5б, 14, 16а, 18 по улице Дружбы, №№3, 7, 9, 11, 15, 21, 22, 23 по улице Смольной в посёлке Бежаницы, домах №№1а, 13, 15, 17 по улице Октябрьской в деревне Лющик, №№18а, 18б, 22, 24 по улице Советской, №№5а, 9, 8/13 по улице Ленинской в посёлке Красный Луч, доме №5 по улице Советской в деревне Цевло, доме №11 по улице Советской и №9 по улице Пушкинской в деревне Кудеверь, домах №№5, 17 по улице Новой в деревне Чихачёво.

Из-за перепада температур от -2 до – 20 градусов, на кровлях этих домов образовались накопления снега слоем более 30 сантиметров, которые свисают на расстояние до 50 сантиметров с краёв, также образовались сосульки, снежные навесы.  В прокуратуре подчеркнули, что ООО «УЖКХ», как управляющая компания, обязана принимать меры к безопасной эксплуатации обслуживаемых домов, а скопившийся снег, наледи и сосульки «нарушают конституционные права граждан на благоприятные условия окружающей среда и создают реальную угрозу жизни людей».

В этой связи прокуратура района внесла в адрес руководителя управляющей компании представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.

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