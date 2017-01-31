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Экономика

На развитие санавиации Псковская область получит более 21 млн рублей

Более 21 млн рублей получит Псковская область в 2017 году на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных местах. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Субсидия будет направлена на развитие в регионе санитарной авиации. В частности, средства пойдут на привлечение вертолетной техники для экстренной эвакуации граждан, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Программа предусматривает транспортировку тяжелых пациентов как внутри Псковской области (из межрайонных больниц в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр), так и в федеральные клиники за пределы региона.

В государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации сообщили, что софинансирование программы из областного бюджета составит чуть больше 1 млн рублей. Компания, осуществляющая вертолетные перевозки, будет определена по итогам аукциона.

Напомним, ранее участие Псковской области в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации одобрила вице-премьер Правительства Ольга Голодец по итогам встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. В целом на закупку авиационной услуги между 34 субъектами Российской Федерации будет распределено 3 млрд 300 млн рублей.

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