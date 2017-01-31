Росгвардия предложила наказывать бизнес за нарушение антитеррористических требований

19:38, 31 января 2017, ПАИ

Росгвардия предложила дополнить Уголовный кодекс России статьей о нарушениях требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. Проект поправок опубликован на сайте regulation.gov.ru..

В случае принятия дополнения наказание распространится в том числе на юридических лиц и ИП.

Если нарушение защищенности объектов (за исключением транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов ТЭК) и мест массового скопления людей повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупный ущерб (свыше 1 млн руб.), предусматривается штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработка за период до года, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на три года с лишением права занимать определенные должности на аналогичный срок.

В случае смерти человека санкция составит уже до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Смерть двух и более лиц будет грозить лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.