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Общество

В Эрмитаже проводятся следственные мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в Эрмитаже, сообщил «Росбалту» источник в силовых структурах города.

«В Зимнем дворце проводятся следственные мероприятия, изучаются документы», — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, правоохранители изучили документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа в «Старой деревне».

В пресс-службе Эрмитажа подтвердили, что в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы.

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме», — сказали в Эрмитаже.

В музее добавили, что сотрудники УФСБ не давали «никаких пояснений по существу вопросов».

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