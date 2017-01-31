Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018–2025 годы

11:51, 01 февраля 2017, ПАИ

Правительство разрабатывает новую программу развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2018–2025 годы. «Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений»,— приводит ТАСС слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказанные на встрече с сотрудниками АО «Кировское машиностроительное предприятие». По его мнению, перспективы ОПК в стране очень хорошие, и государство намерено его развивать. «Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель правительства»,— сказал Дмитрий Медведев.

Модернизация ОПК и программа закупки вооружений в совокупности дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке существовать и развиваться, отметил глава правительства. «Лет 10–15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК»,— сказал Дмитрий Медведев.