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Общество

Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня

Сегодня, 31 января, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику возникновения пожаров в поселке Локня. В ходе мероприятия были проведены противопожарные инструктажи с населением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории. Также в рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику. В ходе профилактического мероприятия проведена работа с 20 гражданами под роспись.

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