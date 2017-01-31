В столице осуждён сотрудник НИИ за хищение радиодеталей на 40 млн рублей

20:08, 31 января 2017, ПАИ

Московский окружной военный суд осудил начальника отдела научно-исследовательского управления федерального государственного унитарного предприятия «18 Центральный научно-исследовательский институт» за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Имени виновного не называется, но указано, что в рамках исполнения государственного контракта подсудимый организовал включение в конструкторскую документацию дорогостоящих радиоизделий, фактически не применяемых в производстве, которые впоследствии похитил. Для сокрытия своих действий он организовал внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о списании этих деталей. В результате государству причинен ущерб в размере 40,8 млн рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с лишением воинского звания, государственных наград и права на два года занимать определенные должности. Гражданский иск судом удовлетворен в полном объеме.