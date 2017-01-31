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В Невельском районном Собрании депутат-одномандатник от КПРФ досрочно сложил свои полномочия

Сегодня, 31 января, Невельское районное Собрание депутатов удовлетворило просьбу парламентария от КПРФ, 40-летнего индивидуального предпринимателя Дмитрия Семченко, избранного в сентябре 2015 по одномандатному округу №2, о досрочном сложении его полномочий. 

Дмитрий Семченко. Фото: vk.com

Как сообщил Псковскому агентству информации глава Невельского района Александр Ващенков, сам г-н Семченко на сессии не присутствовал. В заявлении о сложении полномочий также подробно не раскрываются мотивы поступка депутата-коммуниста. 

По словам г-на Ващенкова, представитель фракции КПРФ в районном Собрании пояснил, что Семченко дважды вызывали на бюро райкома в связи с принятым им решением, но он его не изменил. 

Теперь, по словам главы муниципалитета, должны быть назначены довыборы по округу №2. «Сейчас есть небольшие  юридические тонкости, но, надеюсь, что нам удасться провести довыборы в сентябре в Единый день голосования — это и организационно, и финансово нам будет легче», — резюмировал Александр Ващенков.

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