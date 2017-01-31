В Великих Луках организация, чтобы избежать банкротства, внесла в счёт долга 1,7 млн рублей

20:25, 31 января 2017, ПАИ

Чтобы избежать для себя неприятности, такой как банкротство, организация из Великих Лук внесла в счёт задолженности перед физическим лицом 1 миллион 700 тысяч рублей. В отношении великолукской компании в отделе судебных приставов МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области в 2014 году было возбуждено исполнительное производство на сумму в 1 миллион 700 тысяч рублей в пользу физического лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В 2016 году к исполнительному производству прибавилось ещё 6 производств. Общая сумма долга достигла 2 миллионов 304 тысяч рублей. В рамках работы над исполнительными производствами судебным приставом-исполнителем Татьяной Ивановой были наложены запреты на регистрационные действия организации в Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области, запреты на недвижимость и арест на счета в ПАО КБ «ВАКОБАНК».

В 2017 году, чтобы избежать процедуры банкротства, которой грозили предприятию взыскатели по исполнительным производствам, а также дальнейших принудительных мер от судебных приставов, организация-должник нашла большую часть суммы долга для оплаты.

1 миллион 700 тысяч рублей были внесены на депозитный счёт МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области. Данная сумма перечислена взыскателям. Оставшаяся сумма долга, которая составляет около 500 тысяч рублей, будет взыскана в принудительном порядке.

«Узнать о том, есть ли у вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - напомнили в пресс-службе УФССП России по региону.