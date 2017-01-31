Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов

20:37, 31 января 2017, ПАИ

В областное Собрание депутатов поступил проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2017 год». Автор законопроекта – депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова – предлагает предусмотреть дополнительные льготы по уплате транспортного налога для отдельных категорий социально незащищённых граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном парламенте.

По мнению депутата, коррективы в областной закон обеспечат инвалидам равные с другими гражданами возможности в реализации социальных прав. Так, в проекте документа прописано, что участники Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп должны быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. В действующей редакции закона для этой категории граждан установлена пониженная ставка транспортного налога на автомобили до 75 лошадиных сил.

В пояснительной записке Марина Борисенкова обращает внимание, что в соответствии с техническим регламентом, который устанавливает требования к транспортным средствам, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями, машины для инвалидов должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой и адаптированными органами управления. Поставить такие устройства на «малолитражки» не представляется возможным – антиблокировочной тормозной системой оснащаются более мощные автомобили.

В связи с этим депутат считает, что установленное ограничение по мощности двигателя транспортного средства до 75 лошадиных сил заведомо лишает подавляющее количество автовладельцев-инвалидов возможности воспользоваться налоговой льготой.

Кроме того, Марина Борисенкова предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога, включив в него семьи, имеющие ребенка-инвалида. Согласно законопроекту налоговая льгота должна распространяться на одного из родителей, (усыновителей) либо опекуна ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

«Предлагаемые изменения в Закон области «О налоговых льготах на 2017 год» позволят оказать дополнительную социальную поддержку категориям граждан, ежедневно преодолевающих жизненные трудности, и заслуживающих особого внимания и заботы со стороны государства и общества», - отметила в пояснение к своей законодательной инициативе Марина Борисенкова.

Предложенный проект закона пройдёт обсуждение в комитетах областного Собрания. Ознакомиться с текстом документа можно здесь.