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Общество

Житель Пскова привлечён к уголовной ответственности за дачу взятки инспектору ДПС

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55–летнего местного жителя. Приговором мирового судьи г. Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающим десяти тысяч рублей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

В суде установлено, что 19 апреля 2016 года мужчина, находясь в служебном автомобиле ДПС вместе с инспектором ДПС ОР ДПС ГИБДД полиции УМВД России по г.Пскову, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил дать инспектору ДПС взятку в виде денежных средств за совершение последним заведомо незаконного бездействия.

С этой целью мужчина передал инспектору ДПС в качестве взятки 1 000 рублей, положив деньги в салоне служебного автомобиля около рычага стояночного тормоза.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

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