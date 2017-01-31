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Экономика

Российская продовольственная инфляция в 3,5 раза обогнала европейскую

Российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9%, в странах ЕС — на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет Лента.ру.

При этом в декабре прошлого года продовольствие в России подорожало на 0,7%, а в ЕС — на 0,6%.

За год в России наиболее существенно выросли цены на масло — на 13% (в среднем по странам Евросоюза — на 2,7 процента), рыбу и морепродукты — на 8,6% (плюс 3% в ЕС). Стоимость молочных изделий, сыра и яиц в Евросоюзе в 2016 году не изменилась, в России увеличилась на 8,5%.

Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли в России на 5,6% (в ЕС — на 0,2%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 4,7% (плюс 0,9%), мясо и мясопродукты — на 2,6% (плюс 0,4%). В прошлом году в России подешевели лишь фрукты — на 4% (плюс два процента в Евросоюзе) и овощи — на 7,7% (плюс 3,7%).

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились. По мнению опрошенных, снизился индекс роста цен на все основные категории продуктов: мясо и мясные продукты, овощи и фрукты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, макароны и сахар.

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