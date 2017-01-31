Украина потратит 200 млн гривен на новую систему защиты границы с Россией

21:14, 31 января 2017, ПАИ

На инженерно-техническое обустройство украинско-российской границы в 2017 году Украина планирует потратить 200 млн грн (более $7,3 млн). Об этом сообщила госпогранслужба Украины (ГПСУ), пишет Газета.ру.

Украинские пограничники отметили, что состоянию обустройства границы с Россией «на сегодняшний день уделяется крайне большое внимание». В настоящее время ГПСУ создает «принципиально новую интеллектуальную модель» комплексной системы защиты и охраны границы, в которой разные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Также эта модель включает и элементы обороны.

«Стоит отметить, что для реализации плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы госбюджетом на 2017 год запланировано 200 млн грн», — отметили в погранслужбе.

В ГПСУ отметили, что уже оборудованы и содержатся более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, более 83 км заградительного забора, более 153 км рокадных дорог, а также приобретены четыре подвижных боевых модуля.

В мае 2015 года сообщалось, что правительство Украины утвердило план укрепления границы с Россией.