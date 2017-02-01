Минтруд: Россиянки стали позже рожать первого ребёнка

12:05, 01 февраля 2017, ПАИ

В России средний возраст рождения первого ребенка увеличился до 25 с половиной лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что у нас средний возраст рождения первого ребенка за последние несколько лет увеличился с 25 до 25 с половиной лет. Это показатель, в принципе, отражает общемировые тенденции», — сказал министр, отметив, что в России он «очень быстро растет».

Также Топилин отметил необходимость уделить внимание системе поддержке молодых семей.