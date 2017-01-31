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Общество

Психологи: Лицемеры не нравятся людям больше, чем лжецы

Люди ненавидят лицемеров за то, что те посылают окружающим ложные сигналы, заявили ученые из Йельского университета.

Своим поведением лицемеры вводят других людей в заблуждение, заставляя считать себя благородными, хотя это не так. Как показало исследование, лицемеров люди не любили больше, чем тех, кто в открытую совершал плохие поступки.

Возможно, людям не нравятся лицемеры, потому что их поступки не согласуются с поведением. Но, по мнению специалистов, все дело в ложных сигналах. Так, лицемеры осуждают аморальные поступки, и их начинают считать высоконравственными. Но они не оправдывают ожидания других людей.

Лицемеры вводят других в заблуждение больше, чем лжецы. Исследователи отмечают, что лжецы, как правило, не осуждают аморальные поступки и не пытаются пристыдить других людей. То есть, окружающие не получают ложные сигналы о моральных устоях лжецов, передает NEWSru.com.

Привычка лгать вырабатывается постепенно и затягивает как наркотики. Малая ложь, за которую человек получает даже небольшую выгоду, стимулирует адаптацию нервной системы к дальнейшему обману.

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