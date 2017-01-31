Россияне назвали самые влиятельные властные структуры в стране

21:42, 31 января 2017, ПАИ

Граждане России считают самыми влиятельными институтами власти в стране президента, Федеральную службу безопасности, Вооруженные силы и администрацию главы государства. Соответствующий рейтинг во вторник, 31 января, опубликовал «Левада-центр», пишет Лента.ру.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Как вы считаете, какую роль сейчас играет в жизни России ...», далее следовало перечисление государственных и общественных институтов страны. Средний балл высчитывался на основе оценки, данной по пятибалльной шкале (от 1 — «практически никакая» до 5 — «очень большая»).

Глава государства, согласно данным опроса, был оценен на 4,65 балла, ФСБ и армия — на 4,1. Администрация президента набрала 4,01 балла.

Правительство получило 3,8 балла; олигархи, банкиры, финансисты — 3,7; прокуратура — 3,6; Совет федерации, Госдума, СМИ, судебные органы получили по 3,5 балла, полиция и губернаторы — по 3,4.

В конце списка оказались директора крупных предприятий с результатом 3,3 балла; церковь и политические партии (3,1), интеллигенция (2,7) и профсоюзы (2,2).

Опрос «Левада-центра» проводился с 20 по 23 января. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

12 декабря прошлого года фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал исследование, согласно результатам которого почти каждый второй россиянин назвал политиком года президента Владимира Путина.