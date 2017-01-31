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Zara изъяла из российских магазинов ряд товаров

Компания Zara изъяла из магазинов России товары, которые не соответствуют регламенту Таможенного союза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России, передает RNS.

«Товары, по которым у Роскачества возникли сомнения, наша компания изъяла из продаж до момента полного прояснения ситуации в отношении их», — цитирует пресс-служба генерального директора «Зара СНГ» Лусиана Доробанту.

Доробанту принял участие в совещании на площадке Минпромторга.

Ранее заместитель главы министерства Виктор Евтухов сообщил, что часть товаров Zara не соответствует техническому регламенту ТС. В связи с этим компании необходимо либо устранить нарушения, либо убрать несоответствующие товары с полок в российских магазинах, отметил он.

Также в пресс-службе Минпромторга отметили, что к 2018 году Zara рассчитывает в два раза увеличить объем производимой на территории России продукции.

В декабре 2016 года сообщалось, что чистая прибыль испанской компании Inditex – владельца Zara – выросла на 9% и составила €2,21 млрд по итогам девяти месяцев 2016 года.

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