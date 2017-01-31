0
20:37
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
19:54
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
18:48
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
18:12
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
17:44
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
17:35
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
17:18
Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В Москве против девушек возбудили дело за кражу вина с корпоратива

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о покушении на грабеж против двух девушек, попытавшихся унести с новогоднего корпоратива одного из столичных банков вино и виски, передает РИА «Новости».

«Девушка не является сотрудницей банка. Увидела в Instagram объявление о корпоративе со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — сказал адвокат Михаил Ошеров.

Отмечается, что девушки попытались унести бутылку «Абрау-Дюрсо» и бутылку Jameson, однако их остановила некая женщина и вызвала полицию.

Против них возбудили дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный организованной группой», предполагающей наказание до семи лет лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
31 января 2017
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов 1
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
31 января 2017
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
31 января 2017
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016» 12
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
31 января 2017
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров 1
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
31 января 2017
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам 1
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
31 января 2017
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках 1
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
31 января 2017
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
31 января 2017
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации

Идет загрузка...