В Москве против девушек возбудили дело за кражу вина с корпоратива

22:41, 31 января 2017, ПАИ

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о покушении на грабеж против двух девушек, попытавшихся унести с новогоднего корпоратива одного из столичных банков вино и виски, передает РИА «Новости».

«Девушка не является сотрудницей банка. Увидела в Instagram объявление о корпоративе со свободным входом, решила с подругой пойти, чтобы познакомиться с красивыми мужчинами. Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — сказал адвокат Михаил Ошеров.

Отмечается, что девушки попытались унести бутылку «Абрау-Дюрсо» и бутылку Jameson, однако их остановила некая женщина и вызвала полицию.

Против них возбудили дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный организованной группой», предполагающей наказание до семи лет лишения свободы.