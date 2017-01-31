Рогозин назвал диверсантами тех, кто платит по 10 тысяч рублей сборщиками двигателей для ракет

22:43, 31 января 2017, ПАИ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин отверг предположения о возможной диверсии на производстве двигателей для «Протон-М». Причиной отбраковки двигателей стала преступная халатность на производстве, заявил он. «Такие версии как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, эти версии имеют право на существование, но мы все-таки руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами. Воронежский механический завод сегодня производит двигатели для второй и третьей ступени самых востребованных ракетоносителей "Союз" и "Протон"»,— сказал он

Вице-премьер отметил, что лично в «очень слабой» культуре производства на воронежском заводе. «Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь»,— отметил Рогозин. По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тыс. руб., «то надо ждать беды». «Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они — диверсанты»,— приводит его слова ТАСС.

Воронежский механический завод будет передан под управление научно-производственному объединению «Энергомаш». В «Роскосмосе» и правительстве считают, что это поможет вывести предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозивших пусковую программу «Протона», из кризиса. На самом заводе началась служебная проверка.