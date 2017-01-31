0
20:37
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
19:54
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
18:48
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
18:12
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
17:44
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
17:35
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
17:18
Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Рогозин назвал диверсантами тех, кто платит по 10 тысяч рублей сборщиками двигателей для ракет

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин отверг предположения о возможной диверсии на производстве двигателей для «Протон-М». Причиной отбраковки двигателей стала преступная халатность на производстве, заявил он. «Такие версии как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, эти версии имеют право на существование, но мы все-таки руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами. Воронежский механический завод сегодня производит двигатели для второй и третьей ступени самых востребованных ракетоносителей "Союз" и "Протон"»,— сказал он

Вице-премьер отметил, что лично в «очень слабой» культуре производства на воронежском заводе. «Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь»,— отметил Рогозин. По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тыс. руб., «то надо ждать беды». «Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они — диверсанты»,— приводит его слова ТАСС.

Воронежский механический завод будет передан под управление научно-производственному объединению «Энергомаш». В «Роскосмосе» и правительстве считают, что это поможет вывести предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозивших пусковую программу «Протона», из кризиса. На самом заводе началась служебная проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
31 января 2017
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов 1
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
31 января 2017
Профилактический рейд по пожарной безопасности прошёл в посёлке Локня
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016»
31 января 2017
Определены финалисты Первой общественной премии «Народное признание - 2016» 12
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров
31 января 2017
5,5 млн рублей выделены Псковской области из госказны на поддержку муниципальных театров 1
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам
31 января 2017
Игорь Сильченков: Электронные карты пассажиров облегчат работу кондукторам 1
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках
31 января 2017
Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках 1
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
31 января 2017
В 2017 году Псковская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов субсидий по госпрограммам
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
31 января 2017
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации

Идет загрузка...