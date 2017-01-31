Московское УФАС раскрыло картель при госзакупках лекарств на 414 млн рублей

22:52, 31 января 2017, ПАИ

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картель в ходе проведения 107 аукционов по поставке лекарственных препаратов для нужд госучреждений на общую сумму свыше 414 млн руб., пишет Коммерсант. «В январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО “БСС” и ООО “АМТ” на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в одиннадцати субъектах РФ. Общества были признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции»,— говорится на сайте ведомства.

Картельное соглашение позволило ООО «БСС» выиграть в общей сложности 98 аукционов на 403 млн руб. со снижением от начальной цены от 0% до 5%. В свою очередь ООО «АМТ» выиграло девять аукционов со снижением цены от 0,5% до 5,5%. Общая сумма этих аукционов составила более 6 млн руб. «В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам»,— отмечает ФАС.

В перечень закупавшихся госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики. По итогам проверки антимонопольная служба намерена передать в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Также в отношении компаний, уличенных в сговоре, будет возбуждено административное дело. ФАС напомнил, что штраф за антиконкурентное соглашение составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов.

В ноябре прошлого года ФАС заявлял, что собирается увеличить втрое штраф за картельный сговор для крупного бизнеса — с 1% до 3% выручки. Ответственность же за прочие согласованные действия смягчится: максимальный штраф может быть снижен с 15% выручки до 3-5% в зависимости от нарушения.