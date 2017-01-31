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За сутки в Псковской области произошли 16 краж

31 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 33 преступления, в том числе 16 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 16 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 425 нарушений Правил дорожного движения.
 

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