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Экономика

В России планируют ограничить права кредитных учреждений

В России готовится пакет предложений об ограничении прав кредитных учреждений, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Об этом пишет газета «Известия».

Юдаева пояснила, что специальная группа уже прорабатывает данную тему. «Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессиональным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад» – рассказала она.

Планируется, что предельный уровень долговой нагрузки не будет превышать 50% дохода гражданина, что позволит ему функционировать, как полноправному члену общества. Оптимальная цифра, скорее всего, будет колебаться около 30% дохода.

При этом должник не сможет взять нового кредита, пока не расплатится по старым.
 

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