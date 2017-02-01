Судить о весне советует сегодня народный календарь

08:32, 01 февраля 2017, ПАИ

1 февраля по народному календарю наступил Макарьев день (Макар-весноуказчик), пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного. Макарий — автор пятидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его сочинений — духовная жизнь христианина; также в нескольких беседах Макарий аллегорически толкует Библию.

Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.

С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».

