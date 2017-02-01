На 8 Марта у россиян пользуются спросом туры в Италию, на 23 февраля — в Чехию

08:46, 01 февраля 2017, ПАИ

Праздничные дни в конце февраля - начале марта многие жители России планируют провести за границей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на российских туроператоров, женщины хотят на шопинг в Италию, а мужчины предпочитают пройтись по пивным ресторанам в Чехии.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на вторую половину февраля туристы активно бронируют короткие туры в Европу.

Одним из популярных направлений для россиян остается Таиланд. Также многие планируют загорать и купаться во Вьетнаме и Индии. Но туроператоры отметили, что пляжный пассивный отдых начинает надоедать туристам.

«Дамы в свой праздник выбирают туры в Италию — для шопинга, гастрономического туризма и экскурсий. Много запросов и на отдых в Доминикане. А самое популярное «мужское» направление на 23 февраля — Прага», — рассказала директор по маркетингу сети турагентств «1001 Тур» Мария Лещева.

Круг интересов мужчин не ограничивается пивом и кнедликами. По данным директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, среди зарубежных направлений лидируют также Париж, Рим, Мюнхен и Тбилиси. Причем в столицу Франции одинаково мечтают попасть и мужчины, и женщины.

«Для ближних направлений (например, Чехии) туристы выбирают короткие поездки на 3–4 дня. Средняя длительность туров в Таиланд и другие экзотические страны — 9–10 ночей, так как минимум два дня отпуска уходит на перелет», — отметила М. Лещева.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на вторую половину февраля туристы активно бронируют короткие туры в Европу. Большой популярностью пользуется Италия. С 11 по 28 февраля там проходит Венецианский карнавал. Минимальная цена на такой тур с посещением праздничной Венеции составляет 65 тыс. рублей.

М. Лещевой заметила, что значительных отличий в стоимости тура на праздничные и непраздничные даты пока нет, но по мере приближения 23 февраля и 8 марта цены будут расти.

Сейчас стоимость перелета на конец февраля из Москвы в Париж и обратно составляет 12,4 тыс. рублей (Москва–Прага — 12,6 тыс. рублей, Москва – Милан — 12,6 тыс. рублей). Но если планировать поездку в последний момент, то тур может обойтись на 20–30% дороже.

Туроператоры отметили, что в предпраздничные дни повышенным спросом пользуются подарочные сертификаты на путешествия. Чаще всего их покупают мужчины.