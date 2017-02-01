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Общество

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается 1 февраля

1 февраля отмечается День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет сalend.ru.

Фото с patriarchia.ru

В этот день в 2009 году в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время божественной литургии, — эпохальное событие в жизни Православной церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью. Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в храм его встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек.

Каждая годовщина интронизации отмечается божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до сегодняшних дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В церемонию входит возведение избранного Патриарха на Горнее место в алтаре. При этом митрополиты трижды возглашают: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!». Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается патриаршим: первую часть службы нареченный Патриарх совершает как митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей мантии, как предстоятель Церкви.

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - 1 февраля - ежегодный праздник Русской православной церкви, наравне с Днем тезоименитства (именин) Патриарха Кирилла, который отмечается 24 мая, в День памяти Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

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