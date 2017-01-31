0
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Еще новости
Происшествия

На месте крушения Ту-154 водолазы за сутки нашли фрагменты тел и 78 обломков

За стуки водолазы нашли фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета Ту-154 на месте его крушения, в районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. Он подчеркнул, что поиски будут идти столько, сколько потребуется.

Напомним, самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Расследование причин трагедии продолжается. Следователи уже исключили версию о теракте на борту лайнера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Идет загрузка...