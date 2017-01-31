На месте крушения Ту-154 водолазы за сутки нашли фрагменты тел и 78 обломков

09:10, 01 февраля 2017, ПАИ

За стуки водолазы нашли фрагменты тел погибших и 78 обломков самолета Ту-154 на месте его крушения, в районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что спасатели продолжают работы в районе катастрофы. Он подчеркнул, что поиски будут идти столько, сколько потребуется.

Напомним, самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Расследование причин трагедии продолжается. Следователи уже исключили версию о теракте на борту лайнера.